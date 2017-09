SAS har begynt å sende ut kanselleringsvarsler til sine passasjerer. Samtidig sitter selskapet i møte med pilotene hos Riksmekleren, skriver E24.

På nettsidene til SAS skriver flyselskapet:

«På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyginger i morgen frem til kl. 14, torsdag 14. september.»

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS bekrefter til E24 at utsendelsen av kanselleringsvarsler har sammenheng med risikoen for streiken fra midnatt bli trappet opp fra to norske SAS-piloter til samtlige norske piloter i selskapet.

– Det er korrekt. Det er for å minimere skadeomfanget, sier Johansen.