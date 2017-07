Gunhilda Smelhus, her fotografert med et oldebarn tidlig på 70-tallet, oppsøkte pinsepredikanten Emanuel Minos i 1968 for å dele et syn hun hadde hatt. Ifølge den 92 år gamle kvinnen skulle dårlig behandling av en stor strøm av flyktninger være tegnet på at tredje verdenskrig ville bryte ut. FOTO: PRIVAT