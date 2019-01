Venstre-leder Trine Skei Grande skal ha forlatt forhandlingsrommet på Granavolden etter en klimakrangel med Frp i helgen.

Lørdag skal det ha gått så hett for seg at Grande tok med seg Venstres forhandlingsdelegasjon og gikk fra forhandlingene i ren frustrasjon, melder NRK.

– Grande fryktet at forhandlingsresultatet det lå an til, ville bli møtt med mye kritikk og kjeft i Venstres landsstyre, og det var hun ikke klar for, sier en kilde.

Krangelen skal være grunnen til at de planlagte landsstyremøtene mandag ble avlyst søndag morgen. Kilder fra alle de fire partiene som forhandler om en ny regjeringsplattform, forteller om en følelsesladd situasjon.

Etter det NRK får opplyst, handlet diskusjonen om Venstres gjennomslag i klima- og miljøpolitikken, balansert opp mot Frps ønske om å redusere bilavgiftene og skrote en ny målemetode for utslipp fra biler.

Grande skal ha gitt tydelig uttrykk for misnøye over dårlig uttelling for Venstre og mangel på framgang i forhandlingene.

Før forhandlingene startet 2. januar, la Venstre fram en lang liste med miljø- og klimakrav, deriblant kraftige innstramminger i oljepolitikken. De siste dagene har imidlertid verning av myr pekt seg ut som Venstres «miljøseier».