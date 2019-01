VG-kommentator Frithjof Jacobsen (49) sier til Medier 24 at han slutter i avisen fordi han ønsker å etablere et forhold til Ap-politiker Jette F. Christensen (35).

«Jacobsen og ledelsen i VG er enige om at relasjonen ikke er forenlig med hans virke som kommentator. Den 11. januar valgte Jacobsen selv å si opp sin stilling i VG. Han har hatt sin siste arbeidsdag hos oss.», skriver VGs sjefredaktør Gard Steiro i egen avis.

Avviste rykter da VG-sjefene spurte

Steiro skriver også at Jacobsen, som ledet VGs kommentaravdeling, tidligere har avvist rykter om forholdet.

«Ledelsen i VG kjente ikke til relasjonen før Jacobsen uoppfordret opplyste om den. I fjor vår fikk VG kjennskap til at det verserte rykter om Jacobsen og politikeren. Vi konfronterte ham med ryktene. Han avviste dem. Det la vi til grunn.»

Steiro skriver videre at han ikke kan gå inn i detaljer om relasjonens varighet, fordi dette er en del av den personalmessige behandlingen av saken.

«Men vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for, skriver Steiro.

«Er i ferd med å bli kjærester»

– Jeg slutter i VG fordi jeg ønsker å etablere et forhold til Jette Christensen, og det er ikke forenelig med å være kommentator i VG, sier Frithjof Jacobsen til Medier24.

– Jeg kan ikke være en politisk kommentator og samtidig være sammen med en politiker da var den naturlige konsekvensen at jeg må finne meg noe annet å gjøre, sier han og fortsetter:

– Jeg skjønte nå rundt nyttår at jeg var kommet dit hvor jeg ønsket å innlede et forhold til henne.

– Er det gjensidig?

– Ja, vi er i ferd med å bli kjærester.

Frithjof Jacobsen (49) har jobbet i VG i 11 år og er en av avisens mest profilerte medarbeidere. Han er i dag gift med en annen kvinne. Jacobsens politiske kommentarer er blant avisens mest leste og sammen med makker Anders Giæver driver han den populære podkasten Giæver og Joffen.

Overraskelsen var derfor stor da det tirsdag ettermiddag ble kjent at Jacobsen slutter i VG – på dagen. Det var Medier24 som først omtalte saken.

Sier han ikke har løyet

Medier24 stiller Jacobsen spørsmål om ledelsen i VG har konfrontert ham med ryktene om forholdet tidligere.

– Det stemmer at ryktene også nådde VG, men det ble lagt til grunn at det var rykter.

– Har du løyet om forholdet til Jette når de har spurt deg?

– Vi har innledet forholdet først nå.

– Har din relasjon til Jette gitt deg tilgang på informasjon som du har brukt i dine kommentarer?

– Nei.

– Har du lekket VG-informasjon til Jette eller andre Arbeiderpartiet?

– Nei, jeg har aldri lekket VG-info til noen.

Ble lansert som nestlederkandidat

Christensen har hatt fast plass på Stortinget siden etter stortingsvalget i 2013, men møtte også som vara i perioden før.

I 2014 ble hun regnet som joker til å bli ny nestleder i partiet etter Helga Pedersen. «Christensen regnes som et friskt pust blant flere eldre kandidater. Hun er også AUF-er og er populær i AUF på Vestlandet», skrev Stavanger Aftenblad den gang. Det var til slutt Hadia Tajik og Trond Giske som endte opp med vervene.

Samtidig ble Christensen valgt inn i partiets sentralstyre. I forrige stortingsperiode var hun medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, nå er hun med i utenriks- og forsvarskomiteen.

Tirsdag, samme dag som Frithjof Jacobsen annonserte at han har sluttet i VG, fortalte Christensen på Facebook at hun har fått permisjon fra stortingsvervet for å gå på Forsvarets høyskole. Hun kommer etter planen tilbake på Stortinget etter påske.

Christensen har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.

Kommenterte Arbeiderpartiet

De siste årene har Jacobsen vært leder for VGs kommentator- og lederavdeling der han selv har skrevet om norsk politikk og utenrikspolitikk.

Han var sist på trykk i avisen 2. januar med en kommentar om regjeringsforhandlingene på Gran og hvilke utfordringer en borgerlig flertallsregjering kan stå overfor.

I fjor høst var han VGs faste kommentator på veivalget i KrF – skulle partiet gå inn i regjering ledet av Høyre eller Arbeiderpartiet? En av kommentarene ble av KrF-leder Knut Arild Hareide beskyldt for å inneholde «fargede påstander».

Samtidig har Jacobsen skrevet kommentarer om Arbeiderpartiet, blant annet striden rundt Trond Giske og håndteringen av #metoo-anklagene rundt ham.

Her hadde Christensen en profilert rolle som medlem av Arbeiderpartiers sentralstyre.

Ap: - Informert på nyåret

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe forteller til Aftenposten at Christensen har informert partiet.

– Vi ble informert tidlig på nyåret om at hun og Frithjof Jacobsen skulle på date. Jonas synes det var ryddig og satte pris på å bli informert.

– Ser dere at det kan være snakk om å blande roller?

– Vi stoler på at åpenhet er viktig og forholder oss til at Jette har taklet dette på riktig måte, sier Håkonsen.

Makker: – Ør i hodet

Tirsdag 15. januar introduserte Anders Giæver episoden på følgende måte:

– Dette er Giæver, men ikke Joffen. Ikke lenge før vi gikk i studio her i dag fikk vi beskjed om at Frithjof Jacobsen har sagt opp sin stilling i Verdens Gang. Og det gjør at jeg er litt ør i huet, må jeg si.

– Jeg har jobbet sammen med Frithjof i 11 år. Han er en nær venn og en veldig god kollega, og han var helt sentral i å skape denne podkasten. Vi må finne ut nå hva vi skal gjøre fra nå av. Det må vi komme tilbake til.

Politisk redaktør Hanne Skartveit sier hun ikke var forberedt på at Jacobsen skulle slutte.

– Podkasten han har vært med på å lage, fortsetter vi med, kanskje i en litt annen form. Og med et annet navn, selvfølgelig. Det finner vi ut av.

Beundret Sandbergs åpenhet om kjærligheten

Før jul avsluttet Jacobsen med en kommentar om at 2018 var året da de store politiske sakene handlet om personer, ikke politikk. Der uttrykker han også en beundring over at Per Sandberg (Frp) valgte kjærligheten til Bahareh Letnes over statsrådsposten. Kommentaren slutter slik:

«Selv om hånfliret og satiren satt løst, tror jeg de fleste av oss, innerst inne, kjente et snev av beundring over at en toppolitiker turte å legge sitt innerste ut så nakent og kompromissløst».