– Det skal være trygt å engasjere seg politisk i Frp, sier partileder Siv Jensen. Samtidig har nok en alvorlig varslingssak i partiet nådd offentligheten.

Fredag meldte NRK at flere kvinner har varslet om å ha blitt seksuelt trakassert av en mann med tillitsverv i Frp og FpU. Mannen innrømmer å ha spurt en 14 år gammel jente om sex.

– Frp og FpU skal være et trygt sted for unge mennesker å drive med politikk. Vi tar varsler på alvor og behandler dem skriftlig, samtidig som de som får anklager mot seg må få mulighet til å komme med sin versjon, sier Frp-lederen i en skriftlig kommentar til NTB.

Jensen ønsket fredag ikke å la seg intervjue av NTB om opplysningene som kommer frem.

– Frps organisasjonsutvalg har saken til behandling. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan saksbehandle varselsaker i mediene. Det handler om respekt for partene som er berørt, sier Frp-lederen.

Bekrefter varsler

Varslene mot mannen er nå til behandling i Frps organisasjonsutvalg, som håndterer varsler om seksuell trakassering.

– Det er syv saker vi har eller har hatt til behandling i løpet av metoo-perioden. De fleste er kvittert ut, men noen saker gjenstår. Den saken NRK nå omtaler, er blant av dem, sier Helge André Njåstad, som leder utvalget.

– Et par nylige varsler som FpU har fått, er sendt over til oss. Vi har også bedt om å få innsyn i ting FpU har behandlet på samme person før og fått oversendt kommunikasjon som går på varsler som FpU har håndtert. Det er flere saker fra tidligere, sier Njåstad til NTB.

Spurte 14-åring om sex

Mannen om i dag har posisjoner i Frp og FpU, innrømmer å ha sendt meldinger til en 14 år gammel jente i ungdomspolitikken hvor han spør henne om å ha sex, ifølge NRK. Dette skal ha skjedd for noen år siden.

Mannen var på dette tidspunkt 18 år, hadde tillitsverv i ungdomspartiet og sendte meldinger via deling- og meldingstjenesten Snapchat.

– Jeg syntes det var upassende og over streken. Jeg følte meg ikke som noe offer, men han var mye eldre enn meg og hadde tillitsverv i ungdomspolitikken, sier kvinnen, som altså da var 14 år, til NRK.

Mannen innrømmer overfor NRK å ha sendt de aktuelle meldingene til jenten.

– Meldingene var aldri ment som et forsøk på å skaffe meg seksuell omgang med henne, hvilket jeg heller aldri har hatt. Meldingene var ment som en spøk, hvilket jeg også fikk inntrykk av at mottakeren forsto, sier han.

Tok saken videre

Jenten lagret bildene og delte dem med venner. Mannen påpeker at meldingene aldri burde ha vært sendt, og at han har utvist dårlig dømmekraft i saken.

Daværende generalsekretær i FpU, André Bråthen, ble i 2017 kjent med meldingene, uten at det var et ønske om at det skulle bli en offisiell sak. Bråthen bekrefter overfor NTB at han likevel valgte å ta saken videre.

Nåværende generalsekretær i FpU, Tonje Lavik, sier de har mottatt flere varsler om mannen og har bedt om hjelp fra moderpartiet for å håndtere disse.

Njåstad har ingenting å utsette på ungdomspartiets behandling av saken.

Frp opplyste i starten av februar at partiet har mottatt totalt ti varsler eller bekymringsmeldinger siden oktober i fjor.