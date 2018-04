En mor er tiltalt for å ha mishandlet sin tre år gamle datter, slik at hun døde i Overhalla i Trøndelag i fjor sommer.

Jentas stefar er tiltalt for å ikke ha stoppet volden mot den lille jenta, melder NRK.

I tiltalen mot paret i 20- og 30-årene, som ble kjent torsdag, heter det at moren ved gjentatte anledninger i perioden 14. april til 26. juni i fjor skal ha slått, sparket eller mishandlet treåringen slik at hun til slutt fikk livstruende skader.

Moren skal også ha slått og stukket jenta med kjøkkenredskaper, og i dagene før treåringen døde skal hun ha kastet henne i gulvet gjentatte ganger. Dette førte til omfattende hodeskader som hun senere døde av, ifølge tiltalen skrevet av statsadvokat Unni Sandøy. I tiltalen åpner statsadvokaten for å ilegge moren tvungent psykisk helsevern.

Døde etter to dager

Den tre år gamle jenta kom til legevakten på St. Olavs hospital i Trondheim med store hodeskader natt til 26. juni i fjor, men døde to dager senere.

Både stefaren og morens forklaring har til nå vært at den lille jenta ble skadd da hun falt ut av sengen samme natt som hun ble innlagt. Begge nekter straffskyld og har også hevdet at jenta hadde gamle skader som følge av et fall fra en veranda i hjemlandet sitt en tid før hun døde.

Rettssak i april

Dette stemmer ikke med det som fremkom i obduksjonsrapporten, har politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt tidligere sagt til Trønder-Avisa.

– Obduksjonsrapporten konkluderer med at jenta døde som følge av vold mot hodet. Den viser også at skadene har skjedd i siktelsesperioden, altså i Norge, sier Sand.

De tre barna i familien er ivaretatt av barnevernet.

– De tre er sammen, sier Sand.

Så vidt politiet vet, har ikke familien vært i kontakt med barnevernet tidligere.

Grov mishandling i nære relasjoner har en strafferamme på inntil 15 års fengsel. Saken har opprinnelig vært forhåndsberammet til oppstart 23. april.