I et brev til internasjonale kolleger skriver tidligere SSB-sjef Christine Meyer at hun mistet støtten fra Siv Jensen støtte på grunn av innvandringsstatistikk.

Det skriver den tidligere sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, i et brev til det internasjonale statistikkollegiet sendt fredag 24. november. Der informerer hun om at hun har blitt tvunget til å gi seg som sjef i byrået, skriver VG.

«Fra mitt perspektiv er den faktiske grunnen til at jeg ikke lenger har støtten til statsråden sammenheng med innvandringsstatistikk- og analyse», heter det i brevet.

Videre i brevet karakteriserer hun SSB-rapporten om kostnadene ved innvandring som «svært partisk og av dårlig kvalitet.»

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet kommenterer brevet slik overfor VG:

– Dersom dette faktisk er meddelt det internasjonale statistikk-kollegiet, anser vi brevet å være av en slik karakter at vi så snart som mulig vil ettersende våre kommentarer til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, skriver hun.

Meyer bekrefter overfor NTB at hun har sendt brevet.