STOR FORSKJELLER: I en ny undersøkelse svarer undervisere på høyere utdanning at studenter i noen grad mangler grunnleggende forkunnskaper. Dårligst ut kommer grunnskolelærer-studentene. FOTO: Arkiv/Jan M. Lillebø

Kritiserer forkunnskapene til norske studenter: – Store nivåforskjeller mellom utdanningene

Undervisere i høyere utdanning mener at for mange studenter har for svake forkunnskaper, viser ny rapport.