Mannen som er siktet for å ha sendt en bombe til politiet i Ski, har vært i konflikt med politiet lenge. Han nekter imidlertid for å ha noe med bomben å gjøre.

Da han ble varetektsfengslet i fire uker lørdag, anket mannen avgjørelsen på stedet. Mannens advokat John Christian Elden sier til VG at klienten hans ikke erkjenner å ha sendt pakken med bomben.

– Fengslingsgrunnlaget er primært faren for at han kan påvirke andre involverte. Og så lenge han sier han ikke har sendt pakken, så må andre være involvert, sier Elden.

Forhistorie

Da en bombe ble sendt til politiet i Ski på onsdag, kom mannen i søkelyset temmelig raskt på grunn av en forhistorie med politiet. Kort fortalt var mannen ifølge Elden en velfungerende brannmann i hjemkommunen inntil han i 2008 skal ha fått skader i forbindelse med en pågripelse. Elden kan ikke bekrefte om denne pågripelsen refererer til da hans klient i 2008 forskanset seg i en bil utenfor Lørenskog politistasjon og truet med å sprenge en bombelignende gjenstand.

Siden da har det ifølge siktede vært en konflikt mellom ham og etaten, og han har sendt minst 100 brev til politiet de ti siste årene. Selv mener han seg forfulgt av politiet.

Senest i 2017 aksjonerte politiet mot boligen hans etter en annen bombetrussel. Etter det har mannen etter sigende bodd i en trailer.

Hans håndskrift

Siktede, som er i begynnelsen av 40-årene, ble lørdag ettermiddag framstilt for varetekt i Halden tingrett, der han motsatte seg fengsling. Tingretten delte derimot politiets oppfatning om at det er skjellig grunn til å mistenke ham for å stå bak bomben som ble sendt til politiet i Ski på onsdag.

– Retten viser til at det er sannsynlighetsovervekt for at siktedes håndskrift var på pakken, går det fram av kjennelsen fra retten.