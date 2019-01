– Arbeiderpartiet vil reversere abortendringen ved første og beste anledning. Det er uetisk og trist at det forhandles om abortrettigheter i et maktspill, sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

Kjell Ingolf Ropstad la ikke skjul på at han var skuffet over at de ikke nådde frem med å få endret abortlovens paragraf 2c, da partiene presenterte resultatet av regjeringsforhandlingene torsdag kveld.

– Jeg er lei meg for at vi ikke klarer å få til endringer med abortlovens paragraf 2c, sa Ropstad.

Fjerner mulighet for «tvillingabort»

Det partiet derimot har fått gjennomslag for, er å fjerne muligheten for fosterreduksjon – altså abort av et eller flere friske fostre i et flerlingsvangerskap.

Ap vil ikke la denne seieren for KrF bli stående.

– Det Erna Solberg og KrF har oppnådd er å gjøre livet vanskeligere for en håndfull kvinner, som av en eller flere grunner ikke greier å bære frem to, men bare ett barn. Ap finner ingen rasjonell grunn for at det må lages en særlov for disse kvinnene, sier en engasjert og bestemt Ingvild Kjerkol.

De tre siste årene er det gjennomført svært få såkalte tvillingaborter i Norge.

Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin på St. Olavs hospital har opplyst til NRK at det de siste tre årene er gjennomført 14 tvillingaborter.

– Kan bli flere aborter

– Endringen av abortregelverket vil føre til at disse ytterst få kvinnene ledes mot et mer ytterliggående valg: å abortere begge fostrene de har i magen. For Arbeiderpartiet er dette en historisk innskrenking av kvinnes abortrettigheter. Og det betyr at norsk høyreside har åpnet for at abortrettigheter er en helt legitim sak å forhandle om i et spill om makt. Dette svekker Norges autoritet internasjonalt, som et foregangsland for likestilling og kvinnehelse, sier Kjerkol.

Kjerkol fyrer av en kraftsalve mot KrF og sier at «et parti med en oppslutning på 4,2 prosent ikke skal få kjøpslå om så viktige spørsmål i en regjeringsforhandling». Kjerkol legger til at dette «dreier seg om kvinners selvbestemmelse».

Cornelius Poppe / NTB scanpix

KrF, H, V og Frp er enige om at abort når det gjelder to friske tvillingfostre, må nemndbehandles fordi inngrepet skjer etter 12. uke. Endringen kan gjøres gjennom å endre abortforskriften og trenger dermed ikke legges frem for Stortinget som en lovsak.

Erna Solberg sa at regjeringen stopper muligheten for å fjerne «en eller flere friske flerlinger etter grensen for selvbestemt abort». Det skal også lages en handlingsplan for å få ned aborttallene.