Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier hun ble kontaktet av flere som ønsket å varsle om hennes nestlederkollega Trond Giskes oppførsel.

I en åpen oppdatering på Facebook fredag ettermiddag kommenterer Tajik varslene mot Giske.

– Min nestlederkollega, Trond Giske, har offentlig erkjent at han har opptrådt på en måte som har vært ubehagelig overfor noen kvinner. Sakene er håndtert av partileder og partisekretær. Jeg kjenner ikke det fulle innholdet i alle varslene de har konfrontert ham med i går, skriver Tajik.

– Rystende

Hun viser til at hun onsdag ble kontaktet av to av varslerne og gjort kjent med innholdet i deres varsel.

– Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

– Jeg kjenner ikke til hvordan disse eller andre varsler er vurdert i oppfølgingen, og hva Tronds tilsvar har vært utover at han erkjenner at han har opptrådt belastende. Men jeg registrerer konklusjonen, slik den framkommer i pressemeldingen fra i går, konstaterer Tajik.

I tillegg til å være nestleder i partiet er Tajik Aps arbeids- og sosialpolitisk talsperson og også Aps parlamentariske nestleder.

– I samtale med noen av kvinnene som har varslet, forstår jeg at de ikke opplever at de har vært godt nok ivaretatt av partiet. Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også. Det stilles særlig høye krav til et parti og en arbeidsplass som Arbeiderpartiet, nettopp fordi vi ber om folks tillit til å forandre Norge til det bedre. Da er vi nødt til å starte med oss selv.

LO-leder: Ser alvorlig på varslene

Også mektige LO rykker nå ut med en klar beskjed om at organisasjonen ser alvorlig på varslene mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

– Jeg ser med uro og stort alvor på varslene mot nestleder Trond Giske. Slik skal vi ikke ha det i arbeiderbevegelsen, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen i en uttalelse.

– Jeg kjenner ikke innholdet i varslingene til Arbeiderpartiet. Jeg er opptatt av at varslerne blir tatt på alvor og ivaretatt. Partiet har ansvaret for håndteringen av saken. Jeg har merket meg den sterke kritikken fra partileder Jonas Gahr Støre, framført i mediene, sier LO-sjefen.