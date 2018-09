Politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) går av når åremålet utløper i november. Han ønsker ikke en ny åremålsperiode.

– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier Humlegård (57).

Humlegård har vært politidirektør siden 2012. Han har tidligere vært sjef for Kripos.

– De siste seks årene har politiet styrket beredskapen betraktelig, og gjennomført et omfattende arbeid med ny organisering. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med må få tid til å virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård.

Han mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte, og at en ny politidirektør får ansvaret for å utvikle politiet videre.

– Odd Reidar Humlegård har meddelt meg at han ikke søker nytt åremål Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år. Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

– Humlegård har også bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen, legger Wara til.

Wara opplyser at stillingen som politidirektør bli utlyst når ny departementsråd i Justisdepartementet er på plass i oktober.