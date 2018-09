Fire menn er pågrepet og et skarpladd våpen er beslaglagt under en stor politiaksjon i Oslo.

Politiet stanset ved 19-tiden onsdag en bil i Heimdalsgate på Tøyen, skriver TV 2.

– En patrulje stanset en bil og fant et ekte håndvåpen i bilen. Det var også to hunder i kjøretøyet. Vi vil ikke si noe om disse mennene er kjent for politiet fra tidligere av, men de skal inn til avhør, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

En rekke politipatruljer er på Tøyen, blant dem sivile enheter og hundepatruljer. Den aktuelle bilen er kjørt inn for undersøkelser.