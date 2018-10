To menn som deltok på et halvmaraton i Cardiff i Storbritannia søndag døde etter å ha falt om på målstreken.

De to mennene fikk begge hjertestans, ifølge arrangørene.

– Det er med tungt hjerte at arrangørene for Cardiff Half Marathon, Run 4 Wales, må meddele at to av deltakerne i årets arrangement er døde etter å ha fått hjertestans ved målstreken, heter det i en uttalelse på arrangementets nettside.

Mennene var ifølge The Guardian 25 og 32 år gamle. Avisen siterer lokale medier som sier 25-åringen deltok sammen med kjæresten, mens 32-åringen kollapset foran kona og sitt ett år gamle barn. Begge fikk umiddelbar legehjelp på stedet, men døde senere på sykehus.

– Dette er en forferdelig tragedie for familiene. Våre dypeste tanker går til familiene og vennene, sier arrangementssjef Matt Newman.

Det er ikke gitt ytterligere detaljer om de to deltakerne.

Rundt 25.000 mennesker deltok i søndagens halvmaraton, som er Storbritannias nest største. Aldri før har noen omkommet i forbindelse med løpet, som har blitt arrangert i 15 år.