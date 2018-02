Det var norske marinejegere som reddet forskeren Arne Strand ut av hotellet som ble angrepet av terrorister i Kabul.

Det bekrefter generalmajor Torgeir Gråtrud, sjefen for Forsvarets spesialstyrker til VG.

De norske marinejegerne skal også ha gitt Strand medisinsk behandling på stedet, før de evakuerte CMIs assisterende direktør ut av det brennende hotellet.

Påsatte branner

Arne Strand ble skadet i et hotellangrep i Kabul, Afghanistan, lørdag 20. januar. Fire dager etter redningen, ble han transportert hjem til Bergen og fraktet til Haukeland sykehus.

I et intervju til VG forteller generalen nå om hvordan afghanske soldater og norske mentorer nedkjempet terrorangrepet på det internasjonale luksushotellet.

– Det var påsatt branner inne i hotellet. Det var eksplosiver der, og det var skadde der og mye folk, mange var i sjokk. Hotellet er et veldig stort bygg med mange etasjer. Situasjonen var veldig uoversiktlig, sier Gråtrud til VG.

Rune Meyer Berentsen

Marita Aarekol

Ga førstehjelp

De norske spesialsoldatene ga CMI-forskeren førstehjelp før de reddet ham ut av det brennende hotellet Intercontinental i Kabul for to uker siden, skriver VG.

Ifølge Gråtrud visste soldatene at det var en nordmann inne i hotellet som i 17 timer var under angrep av talibansoldater.

– Etter hvert fant de Arne Strand der hvor de ventet at han skulle være. Våre folk fikk gitt ham medisinsk behandling før han ble evakuert. Han ble raskt tatt hånd om, men jeg må presisere at de ikke prioriterte ham foran andre. På et slikt oppdrag gjennomfører man et visst system, sier Gråtrud til avisen.

Han sier det ikke er uvanlig at det er norske borgere på hotellet. Han presiserer imidlertid at Strand ikke fikk forrang foran andre som også måtte få hjelp av soldatene som kom til unnsetning.