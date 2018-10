Brexit, NATO og Russland er blant temaene som står på menyen når statsminister Erna Solberg får besøk av Theresa May tirsdag.

May kommer til Oslo for å delta på Northern Future Forum, et samarbeidsforum der den britiske statsministeren møter kollegaer fra de nordiske og de baltiske landene for å diskutere felles utfordringer.

Under selve forumet er det helseteknologi som er tema. Statsministrene skal blant annet møte eksperter for å høre mer om hva det betyr for helsevesenet at befolkningen blir eldre.

Men Erna Solberg har også et eget bilateralt møte med Theresa May under besøket. Der blir brexit et hovedpunkt, får NTB opplyst.

Norge ønsker å speile de avtalene Storbritannia får på plass med EU, blant annet for å sikre rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge. Samtidig må et nytt avtaleverk på plass for å regulere handelen mellom Norge og Storbritannia etter EU-skilsmissen.

Brexit var også tema da Solberg besøkte May i London i juni.

Det andre hovedpunktet når de møtes tirsdag, er sikkerhets- og forsvarspolitikk. Solberg og May vil blant annet diskutere samarbeidet i NATO og forholdet til Russland.

Solberg hadde tidligere i oktober et bilateralt møte med Russlands statsminister Dmitrij Medvedev.