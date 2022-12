Kvinne funnet død i Mjøndalen – mann siktet for drap

En mann er siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død i Mjøndalen. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom den avdøde kvinnen og siktede.

Politiet har pågrepet og siktet en mann for drap etter at en kvinne ble funnet død i Mjøndalen.

NTB

Torsdag formiddag rykket politiet ut til en adresse i Mjøndalen, etter melding om bråk i en leilighet. Der befant det seg en mann og en kvinne, begge i 40-årene. Kvinnen ble bekreftet død på stedet.

– Det var naboer som varslet om voldshendelsen. Vi kan bekrefte at det er en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen som er funnet død, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til NTB.

Operasjonslederen bekrefter at mannen er siktet for drap. Pårørende er varslet om saken.

Framstilles for varetekt fredag

Den siktede mannen er etter pågripelsen blitt kjørt til Drammen politistasjon.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier i en pressemelding ved 16.30-tiden at det ennå ikke er gjennomført avhør, og at politiet følgelig ikke vet hvordan siktede stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Mannen framstilles for fengsling klokken 14.00 fredag og har fått Bernt Heiberg oppnevnt som forsvarer.

Gjennomfører avhør

Garder vil overfor NTB ikke kommentere om politiet har gjort noen beslag i saken.

– Vi er fortsatt svært tidlig i etterforskningen. Foreløpig har vi ikke startet med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, men det var funn på stedet som ga grunnlag for å pågripe mannen og sikte ham for drap, sier han.

Han sier politiet vil fortsette å jobbe med vitneavhør, rundspørringer og åstedsundersøkelse utover torsdagen.