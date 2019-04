– Man kan ikke diktere eller terminere avtaler, mener pilotenes forbundsleder.

Dag fem. 49.000 nye streikefaste passasjerer. 546 flyvninger innstilt.

– Ikke noe nytt å fortelle utover det, dessverre, melder SAS’ informasjonssjef Knut Morten Johansen i en tekstmelding tirsdag morgen.

1400 SAS-piloters aksjon for høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider har rammet flere hundre tusen passasjerer siden fredag. Tirsdag ettermiddag kan nye kanselleringer komme.

Fakta: Derfor streiker pilotene Forutsigbar arbeidstid, høyere lønn og gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet er de tre hovedkravene fra pilotene som streiker i SAS. I dag får mange av pilotene vite turnusen for kommende måned 14 dager i forkant. Pilotene krever en lønnsøkning på 13 prosent. Pilotene ga fra seg betydelige pensjons- og lønnsbetingelser i 2012, da SAS slet med dårlig økonomi.

Ingen planlagt kontakt

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund har ingen løsning å rapportere om fra pilotenes side av konflikten.

– Vi ønsker å komme tilbake og finne løsning på konflikten så raskt som mulig. Men samtidig streiker pilotene til man finner løsninger som ikke har vært mulig å finne til nå, sier han.

En kilde med innsikt i forhandlingene opplyser til Aftenposten at det tirsdag morgen ikke er noen planlagt kontakt mellom partene.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Carlsen krever at SAS-sjef Rickard Gustafson på den andre siden av forhandlingsbordet viser nødvendig lederskap.

– Som ansvarlig part kan man ikke ensidig diktere eller terminere avtaler. Vi må finne gode løsninger sammen. Det har ikke vært gjort til nå, og det er også blant årsakene til at man havnet uti den leie konflikten som nå har rammet så mange.

– Ja, når så mange er rammet, hvor langt er dere villig til å gå for kravene deres?

– Vi ser at enkelte beskylder våre medlemmer for å ta passasjerene som gisler, men det er jo alltid to parter i en konflikt. Det er derfor nå partenes ansvar å finne en balansert løsning. Det er likevel ikke tvil om at streikeviljen er stor, og det må bli adressert på en god måte, sier forbundslederen.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Frykter ikke konkurs

- Det har vært hevdet at turnusordningene er det aller viktigste for pilotene. Kan dere da gå med på å roe ned lønnskravene?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva man ønsker. Vi forhandler ikke med mediene, det gjøres ved forhandlingsbordet. Men det er klart at når partene setter seg ned ved bordet, påhviler det dem et stort ansvar for å finne en balansert løsning. Men det er kommet frem de siste dagene at Gustafson har fått kompensasjon for tidligere lønnskutt. Det er ikke unaturlig at også andre grupper adresserer det kravet.

– Er dere bekymret for SAS’ overlevelse hvis dere stiller for høye lønnskrav?

– På ingen måte. Det har vært gjort en imponerende snuoperasjon under Gustafsons ledelse, underskudd er snudd til 4 milliarder i overskudd de siste årene. Det er nødvendig å ha en streng kostnadskontroll. SAS ligger likevel langt bak sine konkurrenter på blant annet lønnsnivå og turnusordninger for sine piloter, og et slikt kostnadsnivå må SAS faktisk klare å bære, mener Carlsen.