Sjekk hva du kan gjøre og hva du må huske i valglokalet.

Det er valgdag igjen – og mange lurer på hvordan reglene for oss velgere er igjen.

Må man ha med valgkortet eller pass?

Kan du stryke den ufordragelige naboen som står på ditt partis liste?

Kan man skrive beskjed til ordføreren på stemmeseddelen?

Kan man stemme blankt?

Her er svarene på det du lurer på:

Når er valglokalene åpne? Det varierer fra kommune til kommune, men alle valglokaler må være stengt til klokken 21 mandag kveld. I Bergen er valglokalene åpne fra klokken 09 til 21 valgdagen. Du finner liste over lokalene her.

Noen kommuner, deriblant Aurland, Kvinnherad og Fjaler, begynte valget allerede søndag, men har også åpne valglokaler mandag.

Må jeg stemme i «mitt» valglokale? Nei, så lenge du stemmer i egen kommune, går det greit. Det vil si at du må stå i manntallet i kommunen. På valgkortet vil ditt nærmeste valglokale være oppført, men du kan stemme i alle valglokaler i kommunen.

Må jeg ha med valgkortet? I år er valgkortene sendt ut digitalt i Bergen, som en SMS. Du trenger ikke valgkortet, men det går raskere om du har det med.

Hva MÅ jeg ha med til valglokalet? Du må ha med legitimasjon, for eksempel pass, bankkort eller førerkort, slik at valgfunksjonærene kan finne deg i manntallet og krysse av for at du har avlagt stemme.

Kan jeg ombestemme meg? Nei, når stemmen er avlagt og du er krysset av i manntallet, kan du ikke stemme mer i år.

Hvor mange valg er det? I år er det kommune- og fylkestingsvalg, som betyr at det er to valg du kan stemme i. Stemmeseddelen til kommunevalget er rosa, til fylkestingsvalget er den blå. Du bestemmer selv om du vil stemme på begge valgene, eller bare det ene. Og du kan selvsagt stemme på forskjellige partier.

Bård Bøe

Hva med kirkevalget? Kirkevalget avholdes samme dag, men er et eget valg adskilt fra kommune- og fylkestingsvalget. Det er åpent for medlemmer av Den norske kirke fra det året de fyller 15 år. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalget.

Kan jeg stryke noen politikere fra valglisten? Nei, det er ikke mulig å stryke kandidater. Den muligheten ble fjernet i 2003. Stortinget ønsker å gjeninnføre strykingen, og et eget valglovutvalg er satt ned for å revidere loven.

Kan jeg endre valglisten? Ja, du kan gi tilleggsstemme til kandidater. Enten ved å sette et kryss i ruten ved siden av navnet til den eller de kandidatene du ønsker å gi tilleggsstemme på listen til partiet du stemmer på. Eller ved å føre opp navn fra andre lister, nederst på listen du stemmer på. I fylkestingsvalget er det kun kryss i ruten som gjelder.

Kan jeg stemme blankt? Ja, det er mulig å stemme blankt. Disse blir registrert som avgitte stemmer (deltakelse), men ikke telt med i totalresultatet.

I 2015 ble det avgitt 15.474 blanke stemmer, mens 3.271 stemmer ble forkastet.

I Bergen stemte 1130 velgere blankt. Det var så mange at de hvis de hadde vært et eget parti, kunne de fått en representant i bystyret.

Hvorfor blir stemmen forkastet? Ifølge valgloven skal en stemmeseddel godkjennes hvis den har fått offentlig stempel, det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder og det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Brytes disse reglene, kan den bli forkastet.