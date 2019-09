Velgerne gir Ap-leder Jonas Gahr Støre en skikkelig nesestyver. Også Erna Solbergs regjeringspartier får juling.

De store vinnerne – Norge sette under ett – er Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV.

Arbeiderpartiet har delt ut hundretusenvis av røde roser i valgkampen. Da de første prognosene ble offentliggjort mandag kveld, visnet optimismen.

Partileder Jonas Gahr Støre sa tidlig på kvelden at det har vært tøft å bli målt mot oppslutningen partiet fikk for fire år siden. Da endte resultatet på 33 prosent.

Aps katastrofevalg

Nå viser de siste prognosene at partiet gjør historiens verste lokalvalg, med en oppslutning på 25,2 prosent – en nedgang på 7,8 prosentpoeng.

Til valgvaken på Folkets Hus i Oslo sa Jonas Gahr Støre:

– Vi kan ikke være fornøyde. Ambisjonene for vårt parti og vårt land er større, sa Støre.

Han viste til at et mønster fra mange land hvor ensaks- og protestpartier vokser.

– Bompenger og regjeringsrot var ikke våre saker, sa Støre.

Overfor NTB svarte Aps nestleder Hadia Tajik dette på om resultatet er så dårlig at det bør få konsekvenser for Ap-ledelsen:

– Jeg opplever at ledelsen står samlet om den strategien vi har valgt, og at organisasjonen har stilt seg bak den.

Heiko Junge, NTB scanpix

Velgerne vender tommelen ned for Erna

Men velgerne straffer også Erna Solberg og de fire regjeringspartiene. I forhold til kommunevalget i 2015 mister de rundt 9 prosentpoeng i oppslutning. Høyre taper mest og må tåle en nedgang på 3,9 prosentpoeng – til 19,2 prosent.

Statsminister Erna Solberg har foreløpig ikke kommentert tallene. Høyres nestleder Jan Tore Sanner er imidlertid skuffet:

– Vi har helt klart høyere mål enn dette, sier han til NRK.

Hadde det vært stortingsvalg, ville Venstre havnet under sperregrensen med en oppslutning på 3,5 prosent. KrF karrer seg så vidt over – og ligger an til en oppslutning på 4,4 prosent.

Ifølge de siste prognosene ser Frp ut til å få en oppslutning på 8,3 prosent – en nedgang på 1,1 prosentpoeng. Det er ikke Siv Jensen fornøyd med:

– Dette er ikke godt nok. Det er mange som er skuffet i dag, sier hun og svarer på valgresultatet med å love at Frp skal kjempe for sine kjernesaker, og med henvising til bompengesaken varslet hun høyere konfliktnivå, da hun snakket til sine tillitsvalgte i Oslo mandag kveld:

– Vi skal bli tøffere. Vi skal bli tydelige i tiden fremover, sa Jensen.

Nedgangen til de fire regjeringspartiene og Ap er formidabel. Samlet har de mistet over 17 prosentpoeng i oppslutning.

Senterpartiets brakvalg

Det er fremfor alt Senterpartiet som vokser, men også MDG, SV og Rødt gjør gode valg. Dessuten får Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) svært mange stemmer. De ligger an til en oppslutning på landsbasis på rundt tre prosent.

Senterpartiet gjør et brakvalg. De ligger an til en oppslutning på 15,7 prosent og går dermed forbi Frp som landets tredje største parti. Økningen er på hele 7,2 prosentpoeng.

Audun Braastad, NTB scanpix

Partileder Trygve Slagsvold Vedum kom knapt nok til orde på partiets valgvake. Han måtte pent be forsamlingen om å stoppe klappsalvene. Men det brøt løs igjen da han gratulerte med det beste lokalvalget i partiets 79 år lange historie.

– Vi er det partiet som har gått mest frem. Vi skal gjøre alt vi kan for å få frem at det er nok sentralisering. Nå er det tid for nærhet og å se folk, sa han og kunne mandag kveld også feire at de nå er blitt landets tredje største parti – på bekostning av Frp.

– Dette bør regjeringen frykte

MDG ligger, ifølge prognosene, an til en oppslutningen på 6,1 prosent – en økning på 1,9 prosentpoeng.

SV ligger an til en oppslutning på 5,6 prosent – en økning på 1,5 prosentpoeng.

Det var Audun Lysbakken godt fornøyd med, da han talte til partiets valgvake i Oslo i går kveld:

– Vi er en av valgets klare vinnere. Vi ligger an til det beste kommunevalget på 16 år. Dette er et rødgrønt valgskred regjeringen har all mulig grunn til å frykte, sa han.

Rødt ligger også an til et godt valg med en oppslutning på 3,5 prosent, opp 1,5 prosentpoeng fra 2015.

Vekst for de rødgrønne partiene

Ser vi på forholdet mellom de tradisjonelle blokkene i norsk politikk, så er det ingen tvil om at det brenner et blått lys for Erna Solbergs firepartiregjering. De har nå oppslutning fra rundt 35 prosent av velgerne, når 75 prosent av alle stemmene er talt opp.

De rødgrønne regjeringspartiene Ap, SV og Sp har en oppslutning på 46,5 prosent. Hvis vi inkluderer Rødt og MDG, øker den rødgrønne oppslutningen til rundt 56 prosent, ifølge de siste prognosene.

Siden det er kommunevalg, er partiledelsen på rødgrønn side svært tilbakeholdne med å kommentere utsiktene for regjeringssamarbeid i 2021. Men samtidig er sentrale Sp-politikere helt kategoriske når det gjelder et eventuelt regjeringssamarbeid med MDG og Rødt.

– Det er uaktuelt. Men det sier vi ikke offentlig i dag.