Erna Solberg legger inn et ekstra gir i innspurten av valgkampen – for et Høyre i knipe. På tre dager skal hun besøke tre landsdeler for å overbevise velgerne.

Høyre ligger langt bak nivået ved valget i 2013.

Lørdag drar statsministeren på tredagersturné til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet. På det nærmest halsbrekkende programmet står valgkamp i Stjørdal og Trondheim, 100-årsfest for Ulstein Group i Ulsteinvik og hulebesøk i Ålesund. Også en svipptur innom hjembyen Bergen og husbesøk i Sandnes er lagt inn, før turneen avsluttes mandag med et valgkamparrangement i Kristiansand.

– Det absolutt viktigste for Høyre i innspurten er å mobilisere sofavelgerne, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til NTB.

Over 900.000 velgere sitter fortsatt på gjerdet.

I siget

Snittet av nasjonale meningsmålinger siste uke gir Høyre en oppslutning på 24,2 prosent, ifølge Poll of polls , noe som ville gi 43 representanter på Stortinget. Det er 3,2 prosentpoeng svakere enn snittmålingene for samme uke i 2013-valget, der Høyre endte på 26,8 prosent og 48 stortingsmandater.

Men til forskjell fra 2013, der Høyre hadde en dalende kurve foran valget, har partiet vært i siget den siste måneden. Nå er Erna viktigste kortet i Høyres valgkampstrategi. Heller enn å konsentrere seg om konkrete saker, har partiet valgt å flagge stø kurs og bruke Solbergs «landsmoder»-potensial for det det er verdt.

En taktisk klok strategi, mener valgkjenner Beate Nossum, tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen, som nå leder rådgivningsbyrået Footprint.

– Ap har gjort det lett for Høyre

– Høyre har latt rotet på rødgrønn side få spille seg ut. Det er påfallende hvor lite Erna har snakket om mulige samarbeidskonstellasjoner. Selv om den endelige politiske situasjonen er like uavklart på begge sider, fremstår den som mer kaotisk for Jonas Gahr Støre enn for Erna Solberg, sier hun til NTB.

Samtidig har Arbeiderpartiet gjort det lett for Høyre i valgkampen gjennom å hamre på budskapet om at det står så ille til i Norge, mener hun.

– Det har vært en lissepasning til Høyre, som kan fortelle at ting går bra og får Ap til å fremstå som om de ikke har fulgt med i timen. Det er jo uvant. Ap har tradisjonelt vært det partiet som har vært best til å ta pulsen på samfunnet. Men det at de har bommet på tidsånden, har bidratt til å styrke Høyres image som et styringsparti og gjort at de har kunnet skli relativt friksjonsfritt gjennom valgkampen, sier Nossum.

Også Solberg har styrket sin posisjon gjennom perioden, mener hun.

– Hun fremstår som mer enn en leder for Høyre. Hun er statsminister for Norge, sier Nossum.

Jevnt løp

Samtidig har målingene i lang tid antydet at det blir et regjeringsskifte, trass i Aps dramatiske fall. De borgerlige må slåss hardt for å beholde regjeringsmakten og har kun en drøy uke på seg til å overbevise velgerne.

– Det er veldig jevnt. Men det som begynner å bli klart, er at enten får vi en regjering der Erna styrer, eller et Ap med MDG og Rødt på vippen. Det vil bety en annen politikk, med blant annet mindre veibygging, sier Aanes.