Stortinget må påpeke at Scandinavian Star-rapporten ikke leverer på mandatet, krever Støttegruppa etter Scandinavian Star.

Mandag startet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlingen av granskingsrapporten om katastrofebrannen, som kostet 159 mennesker livet.

– Hvis ikke Stortingets kontrollkomité i det minste i merknadene påpeker at de ikke har fått en leveranse i henhold til mandatet, svekker det tilliten til stortingsoppnevnte granskinger, sier talsmann for støttegruppen, Jan Harsem.

Han stilte mandag til høring i kontrollkomiteen. Det gjorde også advokat Sigurd Klomsæt, som representerer Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star.

Klomsæt mener granskningsrapporten har en lemfeldig omgang med faktiske forhold og er full av feil.

– Rapporten er ikke verdt noen ting. Den har tvert imot skapt feilaktige inntrykk av fakta. Den er en skandale. Stortinget har to muligheter: Enten å be kommisjonen komme tilbake og gjøre arbeidet sitt ordentlig, eller nedsette en ny kommisjon. Vi forventer det, sier han til NTB.

Tre forhold

Harsem mener det særlig er tre områder granskingskommisjonen ikke leverer på.

– Den har ikke vurdert den informasjonen som er gitt til Stortinget tidligere. Det sto eksplisitt i mandatet. De har heller ikke gjort en gjennomgang og undersøkelse av de anbefalingene som ble gitt av den opprinnelige granskingskommisjonen. De har bare fått en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet, sier Harsem, og legger til:

– Det siste er at vi ikke har fått en undersøkelse, slik det skulle vært, av hvem som var reder på Scandinavian Star. Det var særlig viktig fordi politiet, viste det seg, avgrenset sin etterforskning mot det.

Heiko Junge / Scanpix

– Reell uenighet

Komiteens saksordfører Svein Harberg (H) mener høringen danner et godt grunnlag for å jobbe videre med saken. Han sier man er vant med kritikk og tydelig tale i høringer.

– Noe av det de tar opp, har rapporten svart på, men ikke nødvendigvis kommet til samme konklusjon på. Det er en reell uenighet vi må forholde oss til, sier Harberg til NTB.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) viser til at høringen avdekket ulike syn på sentrale forhold ved brannen.

– Jeg konstaterer at det i rapporten blir kommentert at det ikke er funnet grunnlag for hypoteser om for eksempel sabotasje i forbindelse med brannen. Men når det blir stilt så tunge spørsmål mot det, vil det være grunnlag for oppfølging i vårt videre arbeid, sier han.

Ny granskning i 2015

Bilfergen Scandinavian Star var natt til 7. april 1990 på sin jomfrutur mellom Oslo og Frederikshavn da det begynte å brenne i en bylt sengetøy utenfor en lugar ved 2-tiden om natten.

Det er allment antatt at brannen ble påsatt, selv om det ikke er blitt bevist etter to politietterforskninger og to uavhengig granskinger.

Etter rykter om sabotasje og forsikringssvindel satte Stortinget i 2015 ned en ny granskingskommisjon, som i juni konkluderte med at ulykken ikke skyldtes sabotasje. Det er denne kommisjonens arbeid Stortinget nå behandler.

Kommisjonen mener den katastrofale brannen hadde sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.