Regjeringen vil ha 100 nye utdanningsstillinger for leger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger for leger.

Sveinung Stensland, her under en debatt på Stortinget, er helsepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

– Kommunene er helt avhengige av å rekruttere leger i den krisen vi står i. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå styrker opplæringen både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, i en kommentar til NTB om budsjettlekkasjen.

LIS1 står for lege i spesialisering, første del. Stillingene består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Også en midlertidig økning

Regjeringen opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger fra og med høsten 2020 for at tjenestene skal være bedre rustet i koronasituasjonen. Den midlertidige økningen forskutterer dermed den permanente økningen i antallet utlyste stillinger som skjer fra høsten 2021, opplyser regjeringspartene Høyre, Venstre og KrF.

– Det er langt flere som søker på disse stillingene enn det er stillinger tilgjengelig. Det viser behovet for denne styrkingen, både for legene selv og for kompetansenivået i de ulike delene av helsetjenesten vår, sier Geir Jørgen Bekkevold, leder i helsekomiteen på Stortinget og helsepolitisk talsperson for KrF.

Over 1.000 stillinger per år

Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre, viser til at partiene i regjeringserklæringen slår fast at de vil øke antall stillinger.

– Dette har vært et langsiktig mål for regjeringen, som vi nå innfrir ytterligere, sier Grimstad.

Med økningen på 100 nye LIS1-stillinger vil 1.088 leger kunne starte i LIS1-stillinger per år, ifølge de tre partiene.