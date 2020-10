Dette er de nye reglene i Bergen

Omfattende koronatiltak i Bergen: – Nå må vi dessverre til pers igjen, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på pressekonferansen tirsdag.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: JANNICA LUOTO

Tirsdag rapporterte kommunen om rekordhøye 77 nye bekreftede smittede siden mandag.

Vi må forberede oss på en krevende vinter, sa Valhammer (Ap) på pressekonferansen tirsdag.

– Vår vurdering, som støttes av FHI, er at regjeringens anbefalinger alene ikke er tilstrekkelige i Bergen, sier Valhammer.

Dette er de nye tiltakene

Klokken 15.00 tirsdag presenterte byrådet de nye tiltakene, som kun gjelder for Bergen kommune (listen oppdateres fortløpende):

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer – med unntak for kohorter i barnehage og barneskole

Forbud mot flere enn 50 deltakere på innendørs arrangement uten fats sitteplass.

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan holde en meters avstand.

Påbud om munnbind på kollektivtransport der man ikke kan opprettholde en meters avstand.

Krav om føring av gjestelister på alle serveringssteder.

Det innføres forbud mot innslipp ved midnatt for skjenkesteder.

Ingen skjenking av brennevin etter midnatt.

Alle ansatte i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Andre private og offentlige virksomheter anbefales til å følge denne anbefalingen.

Den lokale forskriften vil gjelde i fire uker fra natt til torsdag.

– Vi må få ned antallet mennesker vi møter i løpet av en dag, understreket Valhammer.

Fyllingsdalen sykehjem har egen koronapost. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

– Vi må være hverandres støttespillere

Valhammer oppfordret på pressekonferansen bergenserne til å tilpasse seg den nye hverdagen.

–En hverdag med mindre fysisk kontakt, og større avstand, sa han.

Byrådslederen understreket at én-meters-regelen også gjelder på byen, som alle andre steder:

– Den må bli like naturlig for oss, som å pusse tenner morgen og kveld, sa han.

Han minnet om at smitten kan nå de svakeste i samfunnet, noe som kan gi alvorlige konsekvenser.

– Vi vet at hvis smitte kommer inn på sykehjem og helseinstitusjoner, så er det fare for at liv vil gå tapt.

– Ingen av oss ønsker å smitte andre, og ingen av oss ønsker å sette andres liv i fare. Det gjelder også for byens unge mennesker, sa han.

Han snakket om at høsten kan være en vanskelig tid for mange, og at vi må ta vare hverandre.

– Vi må være hverandres støttespillere.

Strammer enda mer inn

Mandag kom regjeringen med sine nye krav og anbefalinger til befolkningen i forbindelse med koronapandemien. Mens man før kunne samle 200 personer på private arrangementer på et offentlig sted eller i et leid lokale, er grensen nå 50 personer.

Kommunen har selv anledning til å innføre strengere tiltak enn regjeringen. Det har nå både Oslo og Bergen gjort.

Mens regjeringen har kommet med en anbefaling om ikke å invitere flere enn fem personer utenfor sin egen husstand på besøk, har både Bergen og Oslo innført forbud mot å samle mer enn ti personer til private sammenkomster.