Støre forsvarer invitasjonen av Taliban til Norge

Representantene for den afghanske Taliban-regjeringen oppfatter samtalene i Oslo som et skritt mot en anerkjennelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skjønner at det kommer reaksjoner på Taliban-besøket.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til VG søndag kveld at han forsvarer invitasjonen av Taliban til Norge med å forebygge faren for kollaps eller sultkatastrofe i Afghanistan.

– Jeg forstår at det utfordrer mange, at de kommer hit på høyt nivå. Og at folk kan reagere i lys av de grusomheter som Taliban har stått ansvarlig for, sier han.

I 2008 ble den norske journalisten Carsten Thomassen skutt og drept i angrepet på Serena Hotel. Thomassen var i Kabul for å følge Støre, daværende utenriksminister, på et besøk.

Et medlem i Taliban-delegasjonen som besøker Norge kobles til drapet.

– Det som skjedde på Serena Hotel i Kabul har gjort inntrykk som jeg alltid har med meg. Tapet av Carsten Thomassen, og min medarbeider Bjørn Svenungsen, som var nær ved å omkomme. Jeg har måttet gå noen runder med meg selv, men det endrer ikke mitt syn, at afghanerne selv må finne sin løsning for Afghanistan, sier Støre til VG.

Taliban om besøket: – Anerkjennelse

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har uttalt at invitasjonen eller tilretteleggingen av møtene mellom Taliban og utenlandske representanter i Oslo ikke innebærer noen legitimering eller anerkjennelse av de nye makthaverne i Afghanistan.

Søndag kveld ble det likevel klart at Taliban på sin side oppfatter prosessen i Oslo som en positiv utvikling.

– Det er absolutt et skritt mot anerkjennelse av myndighetene og kan hjelpe med å fjerne et feil bilde av afghanske myndigheter, sier Shafe Azam til TV 2 og resten av pressekorpset på Soria Moria hotell.

Shafi Azam snakker med mediene på Soria Moria hotell i Oslo. Representanter for Taliban er på besøk i Norge for og ha samtaler med vestlige representanter om menneskerettigheter og nødhjelp.

Azam er direktør for økonomiske relasjoner ved Utenriksdepartementet i Afghanistan. På spørsmål fra pressen om hvorfor talibanregimet ikke er anerkjent, svarer han at han mener alle regler og krav som ligger til grunn for en anerkjennelse, er utført.

Diskuterte kvinners rettigheter

Søndag dreide møtene mellom den afghanske delegasjonen og ulike menneskerettighetsgrupper seg blant annet om kvinnenes rettigheter i det kriserammede landet. Azam hevder at jenter ikke har fått gå på skole på grunn av pandemien. Han avviser også at kvinner ikke slipper til i arbeidslivet eller i maktposisjoner.

– Ingen kan benekte deres rettigheter. De vil ta del i oppbyggingen av landet, sier Azam.

Søndagens møter på Soria Moria hotell var mellom representanter for afghanske kvinneorganisasjoner, frivillige organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og journalister og Taliban.

Statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet sier møtene med Taliban ikke kunne skjedd i Afghanistan. Han sier tilbakemeldingen etter møtene er gode.

– Vi har ikke vært en aktiv deltaker på møtene i dag, men har hørt at det var en god og konstruktiv stemning, sier Thune i en kommentar til NTB.

– Vi har skapt en trygg møteplass hvor representanter for afghansk samfunnsliv har møtt Taliban for første gang siden Taliban tok makten i landet i august i fjor. Disse samtalene kunne ikke av hensyn til deres sikkerhet ikke skjedd i Afghanistan, sier Thune.