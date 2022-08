Terrorsiktede Matapour klager på PST

Advokatene til Zaniar Matapour har på vegne av sin klient sendt inn en klage på Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Zaniar Matapour klager på PST. To personer ble drept og flere titalls skadet da 42-åringen skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni. Blomster er lagt ned utenfor pubene der skytingen skjedde.

NTB

To personer ble drept og flere titalls skadet da 42-åringen skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni.

Advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg skriver i klagen, som VG har sett, at «uttalelsene fra flere personer i PST er åpenbart skyldkonstaterende».

De anklager PST for å ha brutt med den såkalte uskyldspresumpsjonen. Dette innebærer at enhver skal anses uskyldige til det motsatte er bevist.

Heiberg skriver at det heller ikke finnes grunnlag i politidokumentene for PSTs «bastante utsagn» om at Matapour hadde terrorhensikt.

– Uttalelsene fra PST, enkeltvis og i hvert fall samlet, kan vanskelig vurderes på annen måte enn at de oppfordrer allmennheten til å være av den oppfatning at det forelå terrorhensikt hos Matapour.

I klagen viser Heiberg blant annet til følgende uttalelse som PST-sjef Roger Berg ga til NRK 27. juni: «Vi mener bestemt at det er ekstreme islamister som står bak dette.»

Staten ved Justisdepartementet og Riksadvokaten bes erkjenne ansvar for krenkelsen.

– Riksadvokaten og/eller Justisdepartementet bes derfor påse at PST og Roger Berg ikke ytterligere krenker Matapours rettigheter. PSTs krenkelser av uskyldspresumsjonen har vedvart gjennom hele saken og må opphøre umiddelbart, heter det i klagen.