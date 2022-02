Forsvaret gjennomgikk planverket før jul – høy beredskap

Forsvaret er i høy beredskap og gjennomgikk planverket som følge av situasjonen i Ukraina allerede før jul.

Oberst Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, sier det er for tidlig å si om Cold Response skal gjennomføres nå som det er brutt ut krig.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Før jul iverksatte vi noen tiltak, som var å ettergå og sjekke samband, sjekke planverket vårt og øke årvåkenheten. Det er for å være sikker på at vi har kontroll i våre nærområder. Men vi har ikke sett noe utenom det normale i våre nærområder, sier brigader Eystein Kvarving, talsperson til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, til Forsvarets Forum.

Russiske styrker gikk til angrep på Ukraina natt til torsdag. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba anklager Russland for å ha gått til full krig.

– Dette er først og fremst en sak som håndteres politisk på høyeste nivå, sier Kvarving om Russlands angrep på Ukraina.

– Øvelse som planlagt

På spørsmål om øvelsen Cold Response gjennomføres nå som det er brutt ut krig, sier Kvarving:

– Det er for tidlig å si, men vi har hele tiden sagt at Cold Response går som planlagt.

Øvelsen finner sted på Østlandet og i Nord-Norge fra midten av mars. Forsvaret har hele tiden presisert at øvelsen har vært planlagt i flere år, og at Russland er informert om aktiviteten.

– Forsvaret har beredskap for at krisesituasjoner kan utvikle seg. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser beredskapen dersom det blir behov for det, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Tett dialog med allierte

Forsvarssjefen har tett dialog med norske myndigheter og allierte om situasjonen i Ukraina.

– Norge og Nato står samlet. Forsvaret har blant annet bidrag i Litauen, en fregatt i Middelhavet og Quick Reaction Alert (QRA) beredskap fra Evenes. Vi bidrar ikke minst ved vår tilstedeværelse her hjemme, i hele landet på Natos nordflanke, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.