Politiet har styrket tro på spor i Lørenskog-saken

Politiet har grunn til å tro at et nummer som ble brukt i planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, kan knyttes til gjerningspersonen.

Politiets etterlysning i Lørenskog-saken har ledet dem til at minst ett av SIM-kortene ble solgt på Bunnpris på Grønland.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Vi mener hypotesen er styrket av flere grunner. For det første treffer nummeret et uregistrert kontantkort som ikke er aktivert og heller ikke har blitt det senere. For det andre er det solgt i geografisk nærhet til åstedet i en periode vi vet at andre forberedelseshandlinger har funnet sted i krypto-sporet, sier påtaleleder Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til VG.

Politiet ba i forrige uke om hjelp til å få informasjon om totalt 20 norske telefonnumre som var til salgs i en Bunnpris-butikk i Iladalen i Oslo fra mai til desember 2017. Minst ett av disse ble brukt i planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018, ifølge politiet.

Etterlysningen ledet dem til en ny Bunnpris-butikk, der minst ett av SIM-kortene ble solgt på Grønland. Ifølge politiet er hypotesen om at SIM-kortet faktisk er blitt solgt nå styrket.