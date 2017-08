Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte en miljøavtale med den amerikanske delstaten California onsdag.

Helgesen møtte onsdag Californias miljøsjef, Matt Rodriguez, i delstatens hovedstad Sacramento.

– Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser. Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi, sier Helgesen i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

California er verdens sjette største økonomi, og den mest folkerike delstaten i USA. Derfor sier Helgesen at Californias betydning for klimapolitikken knapt kan overvurderes.

Avtalen innebærer at California og Norge styrker samarbeidet i klimapolitikken. De skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport. Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.

– Dagens avtale med California gir muligheter for Norge. Vi har mye å bidra med når det gjelder for eksempel grønn skipsfart, grønne datasentre og klimavennlig produksjon, fortsetter Helgesen.

– Et tettere samarbeid med California vil bidra til at vi når målene, påpeker han.