Mann alvorlig skadet etter skyting på Tøyen i Oslo

En mann er skutt og alvorlig skadd i Oslo. Skytingen skjedde i området rundt Tøyen torg. Politiet søker etter gjerningspersoner.

Skyteepisoden skjedde trolig i forbindelse med en sushirestaurant på Tøyen, opplyser politiet.

NTB

Publisert Publisert I går 21:37

Politiet er til stede med flere patruljer, skriver Oslo politidistrikt. Ifølge innsatsleder Steinar Bjerke er det en ung mann som er blitt skutt.

– Vi fikk meldingen klokka 21.15. Det har vært mange nødtelefoner. Vi tror dette har skjedd utendørs, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet.

Mannen som ble skutt, er kjørt til sykehus. Han betegnes som alvorlig skadet.

Politiet er tungt til stede på Tøyen torg etter at en person ble skutt.

Et større område er blitt sperret av.

Skyteepisoden skjedde trolig i tilknytning til en sushirestaurant, opplyser Stokkli. Han sier det ikke er noe som tyder på at det var snakk om en tilfeldig episode, og at politiets hypotese er at det er en relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede.

Det har vært konflikter i området i det siste, men det er ikke kjent om det har noen tilknytning til skytingen.

Det skal ha vært mange på stedet og svært uoversiktlige forhold. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner. Bjerke sier politiet fortsatt ønsker kontakt med flere vitner.

Det ble tidlig meldt at en annen person også var skutt, men hadde forlatt området. Politiet har foreløpig ikke funnet vedkommende.