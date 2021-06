Erna Solberg avviser at tiltakene er for strenge: – Vi må ikke snuble i oppløpet

Statsminister Erna Solberg avviser at det er et stemningsskifte i befolkningen om koronatiltak. – Noen veldig taleføre mener at akkurat de skulle ha et unntak. Det er ikke uvanlig, sier hun.

