Beboere evakueres etter jordskred i Halden sentrum

Politiet har sperret at deler av bybrua i Halden sentrum etter et jordskred torsdag kveld. Enkelte beboere har blitt evakuert. Ingen er skadd.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er noen fare for personer og bygninger. Vi gjør en løpende vurdering av situasjonen nå, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Halden Arbeiderblad.

Pågående grunnarbeid er den trolige årsaken. Ifølge brannsjef Ole Christian Torgalsbøen har 50 til 70 meter av bryggepromenaden sklidd ut i elva. Promenaden var avstengt.

– Vi jobber for å få oversikt her nå. Brannvesenet er på vei ut i elva med båt for å drive søk, men det er så langt ingenting som tyder på at det er noen mennesker i elva, sier han.

Beboere i Svenskegata 1E, som er nærmeste boligadresse, er evakuert.

– Det er den ytre kanten som har glidd ut i elva. Slik det ser ut nå har ikke massene under veibanen flyttet på seg, men nå ligger det eksponert for vann, sier Ulf Ellingsen, direktør for teknisk etat i Halden kommune.