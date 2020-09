Terrorsiktet mann pågrepet i Skien – knyttes til terrorangrep i Paris i 1982

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har onsdag pågrepet en nordmann i 60-årene som de mener kan knyttes til et terrorangrep i Paris i 1982.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

NTB

– Vi har i dag pågrepet en norsk statsborger i Skien. Arrestasjonen har bakgrunn i den europeiske arrestordren etter begjæring fra Frankrike, sier seniorrådgiver Annette Aamodt i PST til Dagbladet.

Mannen vil fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Bakgrunnen for siktelsen er et angrep i Paris i 1982, da fire gjerningsmenn kastet en håndgranat inn i restauranten Goldenberg og skjøt over 70 skudd mot kunder og ansatte. Seks personer ble drept og 22 skadd. Etterforskningen har vart til dags dato.