27 nye smittede i Bergen: Kommunen er i dialog med FHI om situasjonen

Bergen kommune opplyser torsdag om 27 nye smittetilfeller det siste døgnet. Dette er det høyeste tallet som er meldt siden 19. september.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier flere smittetilfeller kobles til et utested i Bergen som har hatt smitteutbrudd 3. oktober. Nå har de anbefalt utestedet å holde stengt i helgen. Foto: Alice Bratshaug

Aldersspennet på de smittede er fra 11 til 50 år. 19 av de smittede er i aldersgruppen 20–29 år.

– Jeg har sammen med kommunens fagfolk i dag hatt dialog med Folkehelseinstituttet for å drøfte situasjonen. Byrådet følger smitte­situasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet for innføring av nye tiltak, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, i en pressemelding.

Hun legger til:

– Situasjonen tilsier pr. nå ikke innføring av lokale tiltak, men dette kan endre seg.

Anbefaler utested å holde stengt

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier flertallet av de smittede er husstandsmedlemmer eller nærkontakter av nylig registrerte smittede på fester eller utesteder.

– Ti av smittetilfellene kan spores tilbake til utestedet som har hatt smitteutbrudd den 3. oktober. Vi har anbefalt utestedet å holde stengt i helgen på grunn av uavklart smittesituasjon blant de ansatte, sier smittevernoverlegen.

Kommunen opplyser også at det skal være et annet smittested der flere har blitt smittet. Av de smittede siste døgn har to importsmitte og én har foreløpig ukjent smittevei.

BT har tidligere skrevet at folk som hadde besøkt utestedene Lille, Folk & Røvere og Duggfrisk fikk påvist smitte i forrige uke.

Etterslep fra Haukeland

Noe av forklaringen på at dagens smittetall er høyere enn de foregående dagene, er et etterslep fra laboratoriet på Haukeland i helgen.

Onsdag meldte Bergen kommune om 19 nye smittetilfeller det siste døgnet, mens tallet var på 20 nye smittede tirsdag.

– Det er lite som tyder på at det er mye ukontrollert smitte i samfunnet. Det er fremdeles et lavt nivå av smittede med ukjent smittevei, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Han legger til at det er viktig at folk teste seg hvis man mistenker smitte eller har vært på fest.

Det er nå totalt 1640 personer i Bergen som har vært smittet av koronavirus. Inkludert i tallet er også åtte personer fra Hyllestad kommune som har blitt etterregistrert. Disse er ikke medregnet i dagens tall på 27 nye smittede i Bergen, opplyser kommunen.