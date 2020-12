Snart fullt på Bergensbanen før jul

Vy begynner å gå tom for seter på Bergensbanen de siste dagene før jul. SJ melder allerede om utsolgte tog mellom Oslo og Trondheim.

Vy melder at togene fylles raskt opp på Bergensbanen før jul. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Johan Falnes

I forrige uke gikk statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen ut og sa at det å reise hjem til jul, kan ses på som en nødvendig reise.

Det har utløst et rush av bookinger hos togselskapene.

Vy opplyser nå at det begynner å bli stort press på togavgangene på Bergensbanen den 22. og 23. desember.

– Det vi ser, er at det er veldig mange som planlegger å reise til hyttene sine, sier Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til NTB.

– Så det er stort trykk opp til Geilo, men mindre trykk motsatt vei.

Utsolgt mellom Oslo og Trondheim

På togene mellom Oslo og Trondheim er det allerede fullt mer eller mindre hele dagen 22. desember, melder SJ.

Samtidig fylles togene raskt opp 23. desember og fra 18. til 21. desember. SJ regner med at mange av disse avgangene kommer til å bli helt utsolgt.

Også Go-Ahead har sett en økning i antall bookinger etter regjeringens pressekonferanse i forrige uke. Men på Sørlandsbanen er det fortsatt ledig kapasitet.

– Selv om vi vil kunne oppleve nærmere jul at vi får utsolgte tog, så tror vi at vi skal få alle hjem til jul, sier pressekontakt Dag Brekkan til NTB.

Han sier presset er størst mellom Oslo og Kristiansand.

– Vi har ikke noen tog som er helt stappfulle ennå. Men det vil bli mer og mer for hver dag som går.

Ekstrakapasitet

På Bergensbanen har Vy satt opp 8.500 ekstraseter i juletiden. Men disse billettene er allerede lagt ut for salg, og mer enn dette får ikke selskapet til, ifølge Lundeby.

– Så hvis det står at du ikke kan reise med det toget, så er det fordi det er så booket at det ikke smittevernmessig kan selge flere billetter der.

Smittevernreglene betyr at hvis man kjøper en enkeltbillett, så får man et dobbeltsete alene. Bestiller man som gruppe i kohort, kan man sitte tettere.

SJ har fortsatt mulighet til å øke kapasiteten mellom Oslo og Trondheim.

– Hvis det blir veldig fullt, må vi eventuelt vurdere å sette opp noen flere vogner. Men vi kan ikke sette opp flere avganger. Det har vi ikke ruteleier til, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby til NTB.

Hun frykter at mange ikke tenker over at togene kan bli utsolgt.

– Men det kan de altså bli i år.