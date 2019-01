Fire måneder etter at regjeringen gikk inn for å dekke til U-864 ved Fedje, skal det gjøres en ny vurdering om hva som skal gjøres med ubåten. Foto: Kystverket / NTB scanpix

Ny kartlegging om Fedje-ubåten

Fire måneder etter at regjeringen gikk inn for å dekke til U-864 ved Fedje, er det klart at det vil bli gjort nye vurderinger om håndteringen av ubåten.