Finansminister Siv Jensen (Frp) mener Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i Statistisk sentralbyrå på en grundig måte.

Det kommer frem i svarene som Jensen tirsdag sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier hun.

– Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, poengterer finansministeren.

Seks spørsmål

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte for en uke siden et brev til Jensen hvor hun ble bedt om å svare på seks spørsmål om saken.

Sentralt i saken står hvilken kontakt det har vært mellom departementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk.

Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet. At finansministeren vil bli møtt med flere utdypende spørsmål fra Stortinget er høyst sannsynlig.

Fakta: Konflikten i SSB SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling.

I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Kritikk er også rettet mot Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som skulle omplasseres, noe som har forsterket kritikken mot Meyer.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte sist uke et brev til Jensen med en rekke spørsmål om hennes rolle i saken. Tirsdag fikk komiteen svar fra Jensen. (Kilde: NTB)

Ber om ro

Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SBB) endte nylig med at Christine Meyer måtte gå av som direktør for det statlige statistikkbyrået etter å ha havnet i åpen konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

– Dette har vært en krevende sak for mange, ikke minst for de ansatte i SSB. Nå trenger byrået først og fremst ro. Det må vi alle bidra til, sier Jensen.

Svarbrevet til komiteen er på ni sider, noe som gir en pekepinn på kompleksiteten i SSB-bråket.