Skogbrannfaren i Hordaland har økt igjen, til tross for regnet som kom. Nedbøren tirsdag og onsdag var ikke nok til å dempe brannfaren.

Det er Meteorologisk institutt som legger ut farevarslene på yr.no. Torsdag ble varselet for Hordaland oppjustert til stor skogbrannfare i hele fylket. Faren øker fortsatt.

Også for Rogaland er skogbrannfaren stor. For dette fylket ble varselet oppdatert onsdag. Også her har det kommet en god del nedbør, men ikke nok til å senke faren for skogbrann vesentlig. For dagene framover er det igjen meldt sol og høye temperaturer, og dermed er skogbrannfaren fremdeles stor og økende.

Meteorologisk institutt melder likevel på Twitter at det vil komme såpass mye nedbør på Vestlandet sør for Stad at skogbrannfaren vil avta midlertidig, men altså ikke vesentlig mye.

Situasjonen er også uforandret på Sør- og Østlandet, der faren for skogbrann er meget stor i fylkene Oppland, Hedmark, Cest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Det er varslet noe nedbør på Østlandet til helgen, men dette kommer i form av bygevær og vil derfor heller ikke bety noe vesentlig for skogbrannfaren.