I stedet havnet føreren i arresten og bilen ble tauet inn.

En bilist er pågrepet og anmeldt for en rekke forhold etter at han kjørte etter en ambulanse under utrykning og forsøkte å kjøre fra politiet.

Råkjøringen skjedde på E18 i retning Oslo ved Blommenholm i Bærum mandag kveld.

– Vi har stanset en bilist som på strekningen fra Drammen hadde holdt følge med en ambulanse under utrykning, i relativt høy hastighet. Bilisten gjorde også et forsøk på å kjøre fra vår patrulje, uten hell, opplyste Oslo politidistrikt i 20-tiden mandag kveld.

Litt senere kunne de fortelle at føreren ble kjørt i arresten og bilen tauet inn.

– Fører har så langt pådratt seg følgende anmeldelser: Ført bil i påvirket tilstand, uten gyldig førerkort og forsikring på bilen, høy hastighetsovertredelse, oppgitt falsk personalia til politiet og unnlatt å stanse på signal fra politiet.