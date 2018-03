Den 52 år gamle kvinnen som er mistenkt i saken der to menn døde i samme badstue med ett års mellomrom, mener begge må ha tatt sitt eget liv.

Den tyske kvinnen fant sin 35 år gamle ektemann død i badstua i juni 2016 på gården hvor de bodde i Sveio, helt sør i Hordaland. I juli året etter fant hun vennen, en 52 år gammel mann, død i samme badstue.

Vennen hadde flyttet inn på gården sammen med kvinnen like etter ektemannens dødsfall.

Ifølge VG viser obduksjonsrapporten at begge døde av kullosforgiftning. Ifølge obduksjonsrapportene ble det ikke funnet tegn til neddoping eller skader.

Henla saken

Kvinnen selv sier ektemannen var svært deprimert og at forholdet mellom dem var på vei mot å bli avsluttet, av flere årsaker. Dagen hun fant ham død, hadde ikke ektemannen spist eller drukket på fire dager, forteller hun til avisen.

Den gangen henla politiet saken, men etter det siste dødsfallet startet Sørvest politidistrikt etterforskning. Kvinnen forteller til avisen at vennen var syk, og at den julidagen hun fant ham død, hadde hun tatt en tablett for å sove kvelden før. Da hun sto opp om morgenen, fant hun ham i den samme badstua.

– Jeg fikk déjà vu. Han lå der på samme plass.

Mistenkt

Dagbladet skrev onsdag at kvinnen har status som mistenkt i det siste dødsfallet.

– Det gjenstår noen etterforskningskritt før det vil bli tatt en påtaleavgjørelse i saken. Det er naturlig at politiet gjennomfører en etterforskning i denne saken, sier politioverbetjent Hans Gunnar Meland til VG.

Ifølge kvinnen skal politiet ha funnet DNA fra henne under 52-åringens fingernegler, noe kvinnen forklarer med at de har bodd i samme hus.

– Hvem dreper mennesker på samme måte på et tidsrom på ett år? Ingen gjør det, sier hun.

Politioverbetjenten sier de har det første dødsfallet i bakhodet når de etterforsker saken. Han ønsker ikke å oppgi detaljer om hvorfor kvinnen har status som mistenkt.