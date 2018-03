Stortingspresident Olemic Thommessen vil ikke svare på opposisjonens krav om at han bør ta det politiske ansvaret for byggeskandalen og trekke seg.

– Alt må nå settes inn på å fullføre arbeidet med best mulig kostnadskontroll, sa Thommessen etter debatten om byggeskandalen på Stortinget tirsdag.

Der stilte partiene Ap, Senterpartiet, SV og Rødt krav om at Thommessen tar sin hatt og går. Men fra Stortingets talerstol mente Thommessen det ville gå for langt å svare på kritikken fra de enkelte partilederne.

– Vi har ennå ikke funnet alle svarene på hvorfor det har gått så galt som det gjorde. I etterpåklokskapens lys burde vi ha etterspurt mer informasjon. Likevel har vi et byggeprosjekt som skal gjennomføres. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for å få dette i land på best mulig måte, sa Thommessen.