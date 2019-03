PODKAST: Det tok 17 år før Ingrid fortalte hva som skjedde hjemme da hun var liten. Hør BT20 om «De ødelagte»

– Han sa ofte unnskyld, men jeg skjønte at han ikke mente noe med det, sier Ingrid som i dag er i 40-årene.

Det første overgrepet Ingrid husker, skjedde da hun var 11 år.

– Jeg husker bare at jeg var stiv av skrekk og visste på en måte at dette var feil. Dette fikk ikke han lov til å gjøre.

Faren nekter skyld, men er dømt i to rettsinstanser for overgrep mot Ingrid.

I serien «De ødelagte» har BT gransket 200 dommer for overgrep mot barn på Vestlandet. Journalistene Ingunn Røren og Per Lindberg forteller om sine funn i denne episoden av BT20.

Flere hundre tusen har lest den første historien de fortalte, om jenten som er så skadet etter overgrep at hun har vært innelåst på Sandviken sykehus i fire år. I podkasten får du høre hvordan det går med henne nå. Du får også høre litt av musikken hun lager for å bearbeide barndommen.

