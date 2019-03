En 29 år gammel russisk mann er tiltalt for å ha ranet en bank i Longyearbyen på Svalbard i desember i fjor.

Mannen skal ha rettet en ladd rifle mot flere av de ansatte i Sparebank 1 i Longyearbyen 21. desember.

«This is not a joke. This is a robbery», skal mannen ha sagt under ranet, skriver Nordlys.

Mannen tvang de ansatte til å gi ham 70.000 kroner, ifølge tiltalen. Mannen skal videre ha gått med et ladd våpen i gågaten i Longyearbyen, før han ble pågrepet av bevæpnet politi.

29-åringen har tidligere forklart at han utførte ranet for å få oppmerksomhet, slik at han skulle få hjelp for sine psykiske problemer. Hans forsvarer, advokat Ulf Hansen, har tidligere uttalt at han ikke ser for seg at mannen kan domfelles.

Mannen er tiltalt for grovt ran og trusler, og for å ha båret ladd våpen på offentlig sted. Tiltalen legger særlig vekt på at handlingen var fremsatt uprovosert. Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 3. mai.