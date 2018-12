Talene under Nobelprisutdelingen i Oslo rørte både prisvinnere, kongelige og politikere til tårer. Budskapet var klart: Nå er det nok sympati, verden må handle.

– Hvis det er én krig som skal føres, er det krigen mot likegyldigheten som tærer på våre samfunn, sa fredsprisvinner Denis Mukwege i en tordentale i Oslo rådhus etter. Han mottok fredag fredsprisen sammen med irakiske Nadia Murad.

Mukwege arbeider som lege ved Panzi-sykehuset i Kongo, der han i en årrekke har vært vitne til de brutale overgrepene kvinner og barn blir utsatt for i væpnet konflikt. I nobelforedraget sitt fortalte han en sterk og detaljert historie om et lite jentebarn på atten måneder som hadde blitt voldtatt av en lokalpolitiker i landsbyen Kuvamu.

Det samme skjedde med minst 48 andre barn, uten at verken verden eller lokalsamfunnet reagerte.

– Det som skjedde i Kavamu, og som i dag fortsatt skjer mange andre steder i Kongo, som for eksempel voldtektene og massakrene i Béni og Kasai, er muliggjort av en fraværende rettsstat, av at tradisjonelle verdier har kollapset og at straffriheten får råde, særlig for dem som sitter ved makten, sa Mukwege.

– Nå har det vært nok vold i Kongo. Nok er nok! Fred nå!

Tårer og jubel

Mukweges engasjerte tale ble flere ganger avbrutt av jubel og uvanlig lange applauser, både fra tilhengerskaren fra Kongo og de mer framtredende gjestene i Oslo rådhus. Kronprinsesse Mette-Marit og lederen av Nobelkomitéen, Berit Reiss-Andersen, var blant flere som ble rørt til tårer.

Blanke øyne hadde de også da de lyttet til talen fra Nadia Murad. Hun tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, og ble sammen med tusenvis av andre kvinner tatt til fange og brukt som sexslaver av jihadistgruppa IS etter at de brutalt og systematisk angrep flere yazidi-landsbyer i 2014.

Fredsprisvinneren var tydelig preget, både av det hun selv har vært utsatt for, og av sitt brennende engasjement for at gjerningspersonene blir stilt til ansvar.

– Ingen er stilt til ansvar

– Etter folkemordet på yazidiene fikk vi internasjonal og lokal sympati, og mange land innså at dette var folkemord. Men det stoppet ikke, sa Murad.

– Unge jenter i sin beste alder blir solgt, kjøpt, holdt fanget og voldtatt hver eneste dag. Det er ufattelig at samvittigheten til lederne i 195 land rundt om i verden ikke mobiliseres for å frigjøre disse jentene, mener Murad.

Samtidig takket hun menneskerettsadvokaten Amal Clooney og hennes team for deres store innsats med å sørge for at IS en dag blir stilt til ansvar.

Etterlengtet pris

Clooney selv var en av mange celebre gjester som fylte Oslo rådhus under mandagens seremoni, og for 23. år på rad var rådhuset dandert med blomster fra Torbjørn Åkesson og Finn Schjøll. I tillegg til fredsprismedaljer og diplomer ble prisvinnerne hedret med musikk av fiolinisten Vilde Frang og sang fra Ane Brun.

Nobelkomiteen har fått mye ros for å tildele årets fredspris til Murad og Mukwege. Begge har vært nominert flere ganger, og mange har etterlyst at kampen mot seksuell vold i krig og konflikter blir satt på dagsordenen.

Nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen framholdt i sin tale at begge de to fredsprisvinnerne oppfylte alle sentrale punkter i Alfred Nobels testament.

– Deres arbeid er realiteten et bidrag til nedrustning. Seksualisert vold er et utålelig våpen som ikke kan aksepteres brukt i krigføring, sa hun.

Senere på mandag blir det tradisjonen tro arrangert et fakkeltog til ære for de to fredsprisvinnerne, før dagen rundes av med en storstilt bankett på Grand Hotel.