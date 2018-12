Flere ble rørt til tårer da fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad ble hyllet av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Selv om de to fredsprisvinnerne har ulik bakgrunn, forenes de av kjennskap til overgrep og kampen for rettferdighet for ofrene, framholdt Reiss-Andersen under mandagens Nobel-seremoni.

– Dagens fredsprisvinnere går inn i en lang tradisjon av forkjempere for menneskeverd, sa hun.

– De følger opp Tawakul Karman og andre fredsprisvinneres arbeid for å synliggjøre kvinners kamp og undertrykkelse. Det er drømmen om å få slutt på undertrykkelsen som forener oss, når vi nå hedrer to av de sterkeste stemmene i verden i dag, fortsatte Nobelkomiteens leder.

Flere ganger ble talen avbrutt av stående applaus i flere minutter før nobelkomitélederen kunne fortsette. Selv var Reiss-Andersen tydelig preget, og det var også kronprinsesse Mette-Marit og flere andre av de framtredende gjestene i Oslo rådhus.

– Seier over det onde

Etter åpningstalen gikk Murad og Mukwege opp på podiet for å ta imot sine respektive fredsprisdiplomer og medaljer. Hele salen reiste seg, og applausen for de to sterke stemmene mot seksuell vold varte i tre fulle minutter.

Nadia Murad sa i sitt nobelforedrag at for henne er dette en dag der det gode har seiret over det onde.

– Dette er dagen hvor menneskeheten har beseiret terrorismen, dagen hvor barn og kvinner som har vært offer for forfølgelse, har seiret over gjerningsmennene for disse forbrytelsene, sa hun.

Murad håpet at dagen i dag markerer starten på en ny æra.

– I dag er det en spesiell dag for alle irakere, ikke bare fordi jeg er den første iraker som vinner Nobels fredspris. Dette er også dagen hvor vi feirer frigjøringen av irakisk territorium fra terrororganisasjonen IS, sa hun.

Krever rettferdighet

Medvinner Mukwege fulgte opp med en sterk tale om konflikten i Kongo og den bestialske volden kvinner og barn har blitt utsatt for. Den kongolesiske legen driver Panzi-sykehuset i Bukavu og har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater.

– Det er med ydmykhet jeg står foran dere i dag for å gi en stemme til ofrene for seksualisert vold i væpnede konflikter. Jeg gir en stemme til mine landsmenns håp og tilegner denne prisen til alle ofre for seksualisert vold rundt om i verden, sa Mukwege i sin tale.

Der poengterte han at hundretusenvis av kvinner er voldtatt, at over fire millioner har blitt drevet på flukt, og over seks millioner menneskeliv har gått tapt i Kongo, uten at de skyldige har blitt stilt til ansvar.

– La oss være modige nok til å navngi gjerningsmennene som står bak disse forbrytelsene mot menneskeheten, slik at de ikke får fortsette å herje fritt i denne regionen, sa Mukwege.

Møtte skoleelever

I forkant av seremonien ble vinnerne og kronprinsparet tatt imot av skoleelever fra Oslo da de besøkte Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Vilja Lande (12) fikk æren av å ønske kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit velkommen, mens Abdullah Ouro Agouda (12) tok imot Mukwege og Nadia Murad.

Senere på mandag blir det tradisjonen tro arrangert et fakkeltog til ære for de to fredsprisvinnerne, før dagen rundes av med en storstilt bankett på Grand Hotel.