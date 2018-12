PROBLEMER SOM KREVER PENGER: – For å løse problemene med lus og sykdom trengs mye kapital. Da står de store oppdrettsselskapene best rustet, mener seniorforsker Irja Vormedal: Hun skal nå skal lede et omfattende forskningsprosjekt om hvilke politiske reguleringer som kan gjøre næringen mer bærekraftig. FOTO: ARKIV