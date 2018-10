Han kom, talte og tapte. Men KrF-leder Knut Arild Hareide var likevel godt fornøyd etter fem dramatiske timer på KrFs årsmøte i Hordaland.

– Jeg er fornøyd med at jeg får med meg fem delegater som deler mitt syn fra Hordaland. Jeg har hele tiden sagt at jeg ikke forventet å få et flertall her, sa Hareide etter møtet.

Ni hordalandsdelegater vil stemme for nestleder Kjell Ingolf Ropstads alternativ, nemlig å gå i forhandlinger med den nåværende regjeringen. En av dem vil først stemme for fortsatt å sitte i opposisjon, men deretter for det blå alternativet.

Fakta: Hordalands delegater Jarle Skeidsvoll (rød) Dag Inge Ulstein (rød) Sæbjørg Hageberg Kjeka (rød) Helge Dyrkolbotn (rød) Arne Normann (rød) Torill Selsvold Nyborg (blå) Vigdis Anita Gåskjenn (blå) Beate Husa (blå) Rebekka Ljosland (blå) Per Erik Gåskjenn (blå) Stian Lavik (blå) Torbjørn Brosvik (blå) Sindre Gripsgård (blå) Astrid Aarhus Byrknes (opposisjon, evt. blå)

54 - 32

Fordelingen kom frem etter at årsmøtet valgte å sende en delegasjon som skulle gjenspeile synspunktene i salen. Etter først å ha konstatert at kun ni av 87 stemmeberettigede ville forbli i opposisjon, ble resultatet av selve retningsvalget som følger:

Rødt alternativ: 54 stemmer

Blått alternativ: 32 stemmer

Én blank stemme

Det var omtrent akkurat som forventet, og etter møtet trakk begge sider frem det positive for deres side.

Samtidig ble det valgt delegater i fire andre fylkeslag på denne superlørdagen. Hareide innrømmer at han satt og talte delegater. Men han nekter å tippe resultatet på landsmøtet.

– Det er en helt ny situasjon. Delegatene står fritt til å stemme det de vil, og jeg forbereder meg på at vi ikke vet noe før fredag klokken 18, sier han.

Var to stemmer fra å miste mandat

– Det var som forventet, og bedre enn fryktet. Når vi først skulle ha en representativ delegasjon, tenkte vi at 9–5 ville bli resultatet, sier Beate Husa, gruppeleder i fylkestinget og kanskje den fremste talskvinnen for høyresiden i Hordaland KrF.

Hun peker på at høyresiden ville fått et mandat mindre dersom den hadde fått 52 stemmer i stedet for 54.

– Så jeg er veldig glad for at alle som på forhånd sa de skulle stemme blått, faktisk gjorde det, sa Husa.

Den største lettelsen for blå side var likevel at Trøndelag KrF, som hadde årsmøte samtidig, ikke gjorde alvor av trusselen om å sende en ren rød delegasjon. To trønderske blå delegater gjør opp for mye, mener Husa.

Fryktet trønderkupp

På forhånd fryktet hun et «trønderkupp», og la derfor frem et forslag om at Hordaland KrF skulle velge to delegasjoner. Én representativ, normal delegasjon. Og en ren flertallsdelegasjon som skulle være i bakhånd dersom noen av de andre fylkeslagene ikke sender representative delegasjoner.

Det forslaget falt, og også blå politikere argumenterte imot den løsningen.

– Poenget mitt var at mange fryktet at Hordalands innflytelse skulle bli nullet ut av et annet fylkeslag. Forslaget om to delegasjoner var et forsøk på kompromiss, men jeg er glad for at Trøndelag nå sender to blå delegater.

En av dem som støttet forslaget, var Terje Gilje (Bergen KrF).

– Jeg går rundt med en liten følelse av at jeg blir lurt. Derfor kan dette være en fin reserveløsning, argumenterte han.

Østfold KrF avslutter runden med fylkesårsmøter tirsdag. Husa sier at hun nå må stole på at ingen av de gjenværende fylkesårsmøtene lurer henne.

– Jeg tror at det signalet vi sendte herfra er så sterkt, at de andre fylkeslagene tar det til seg, sier hun.

– Vil dere kaste Knut Arild?

Debatten om retningsvalg ble lang, men aldri bitter. Finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein, holdt et flammende innlegg til støtte for Knut Arild Hareide og hans linje.

- Det er helt uforståelig at flertallet i denne salen har et ønske om å frede Sylvi Listhaug og samtidig kaste Knut Arild, sa Ulstein.

Han snakket om det han opplever som felles grunn mellom KrF og venstresiden. Blant sakene han nevnte var klimapolitikken.

- Når jeg hører om klimautfordringene vi har, så blir jeg nesten desperat. Og jeg er helt overbevist om at vi vil få til mer på det området sammen med sentrum og venstresiden enn med dagens regjering, sa Ulstein.

Intern byrådsstrid

En av dem som reagerte på at Ulstein på denne måten stilte et slags kabinettspørsmål på vegne av Hareide, er Ulsteins byrådskollega Rebekka Ljosland.

– Jeg forholder meg til det Knut Arild har sagt, at dette ikke er en lederdebatt, men en retningsdebatt. Jeg synes ikke man skal blande inn lederspørsmålet i dette valget, sier hun.

Ulstein sier at alle vet at det er innforstått at Hareide vil trekke seg dersom han taper fredagens landsmøtevalg.

– Når alle vet det, hvorfor ikke sette ord på det? spør han.

Hareide selv ønsker ikke å kommentere det Ulstein sa.

– Jeg har hele tiden vært klar på at dette ikke handler om min posisjon eller hvem som skal være partileder. Så får andre si det de ønsker, svarer han.

I forkant av avstemningen holdt Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad innledninger. Tonen var skjerpet fra tidligere runder.

Advarte mot Listhaug

Knut Arild Hareide advarte partimedlemmene om at et samarbeid med Frp, vil kunne bety et samarbeid med Sylvi Listhaugs Frp.

– Vi gjør et valg nå som går lenger enn 2021. Siv Jensen har sagt at Listhaug har en lysende fremtid i partiet. Vi må være forberedt på at den neste partilederen heter Sylvi Listhaug og at vi sitter i regjering med henne, sa Hareide.

Han nevnte Listhaugs nye bok, der hun tar opp igjen Facebook-posten som førte til hennes avgang.

– Når jeg hørte vår tidligere justisminister på Dagnytt 18, så ble jeg provosert. Nå kommer det frem at den beklagelsen hun la frem ikke var reell. Det er en samfunnsdebatt jeg ikke ønsker, sa Hareide.

– Stem for å endre abortloven

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad advarte om at partiet kunne få lide i neste valg dersom man feller regjeringen Solberg.

- Å felle en så populær statsminister vil være krevende. Spesielt på Sør- og Vestlandet vil det være ekstra krevende, både for å holde partiet samlet og i neste valgkamp, sa Ropstad.

Han viste dessuten til at Erna Solberg har åpnet for å endre abortloven (paragraf 2C).

- Der har vi en god forhandlingsposisjon. Vi har en historisk endring for å gjøre en endring i abortloven. I dag kan du gi en stemme for å endre abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på 27. oktober som en dag da du var med å hindre sorteringssamfunnet, sa Ropstad.

Han understreket at å gå inn i dagens regjering vil gi en flertallsregjering, mens en Ap-Sp-KrF-regjering er avhengig av SV.

- Hvis vi vinner kontantstøtten med Ap, så kan SV kreve at den skal kuttes. Hva gjør vi da?