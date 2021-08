Politiet om Sarpsborg-skytingen: – Det oppsto en akutt og kritisk situasjon

En person ble skutt og drept av politiet i en i Sarpsborg lørdag morgen. Politiet sier en akutt og kritisk situasjon gjorde at de løsnet skudd.

Publisert Publisert I dag 09:31

– Foranledningen til hendelsen var en alvorlig melding inn til operasjonssentralen. Denne medførte at politiet rykket ut med bevæpnede mannskaper, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Da politiet ankom oppsto det en akutt og kritisk situasjon som gjorde at politiet så seg nødt til å løsne skudd. Tjenestepersonene på stedet startet umiddelbart livreddende førstehjelp. Dessverre lykkes ikke dette, og personen blir erklært død etter kort tid, skriver politiet videre.

Ifølge Øst politidistrikt gjenstår det mye arbeid i etterforskningen av hendelsen, både åstedsundersøkelser og av avhør av sentrale vitner.

– Vi kan derfor ikke nå gå mer i detalj om foranledning eller hendelsesforløp.

Etterforskes av Spesialenheten

Politiet jobbet lørdag ettermiddag med å varsle avdødes pårørende. De kan derfor ennå ikke gi ytterligere informasjon om vedkommende.

Det er Spesialenheten for politisaker som etterforsker politiets tjenestehandling, mens Øst politidistrikt etterforsker den alvorlige straffesaken som er foranledning til hendelsen.

– Spesialenheten ble varslet like etter hendelsen og har besluttet å etterforske saken. Årsaken til det er at vi alltid etterforsker saker der politiet har skutt noen. Kripos bistår oss med de kriminaltekniske undersøkelsene, sier leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge Liv Øyen til NTB.

Avhør av politiet

Etterforskere fra Spesialenheten var lørdag i gang med sin etterforskning av saken, blant annet skal en rekke polititjenestefolk avhøres.

– Vi skal avhøre flere tjenestepersoner i dag. Konkret antall er litt uklart. Videre skal vi undersøke om det er aktuelle vitner som vi også bør avhøre, sier hun.

– Når det gjelder selve skytingen og hvorfor og hvordan det skjedde, er det ikke noe vi kan uttale oss om. Det er det vår etterforskning skal kartlegge på best mulig måte, legger hun til.

Livet sto ikke til å redde

Det var like etter klokken 8 at politiet fikk en melding som førte til at de rykket ut på et bevæpnet oppdrag.

– I den forbindelse har politiet avfyrt skudd mot en person. Det ble utført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, sier politiets innsatsleder Frode Petersen til medier på stedet.

Han ønsker ikke å kommentere om personen var bevæpnet, eller noe om hvor mange skudd som ble avfyrt. Vitner har imidlertid fortalt at de har hørt flere skudd, også at skuddene har kommet så tett at det ble oppfattet som automatvåpen.

– De involverte tjenestepersonene blir ivaretatt av kollegastøtte og ledere, skrev Øst politidistrikt i en pressemelding i 11.30-tiden.

Ryster lokalsamfunnet

Det var et stort politioppbud ved Valaskjold i Sarpsborg allerede kort tid etter hendelsen. I 9-tiden lå en person på bakken utenfor KK Sushi mellom Prestegården og gamle Glombuss, ifølge Sarpsborg Arbeiderblads journalist på stedet.

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje sier til VG at hendelsen har rystet lokalsamfunnet i Sarpsborg. Han vet ikke noe mer om hendelsen enn det som har kommet fram i mediene.

Kommunen har nå opprettet et kriseteam i etterkant av skytingen.

– Vi må nå bare avvente politiets videre arbeid. Vi har vært i kontakt med politiet og opprettet kriseteam i kommunen for dem som eventuelt vil ha behov for det, sier ordføreren til NRK.

Fire-fem smell

Øst politidistrikt ber om at vitner som har sett hendelsen om å ta kontakt.

– Vi ber personer som har informasjon om hendelsen eller har kjørt bil på Tuneveien omkring klokka 7.45 til 8.15, om å ringe politiets tipstelefon på 64 99 91 30 .

Fylkesvei 118 ble stengt for gjennomkjøring, og bilister er blitt bedt om å finne alternative ruter, skriver SA.