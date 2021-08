En person skutt og drept i politiaksjon i Sarpsborg – hendelsesforløpet er uklart

Hendelsesforløpet er uklart etter at en person ble skutt og bekreftet død av politiet i Sarpsborg i forbindelse med en væpnet aksjon lørdag morgen.

En person ble lørdag morgen skutt og drept av politiet i Sarpsborg.

Spesialenheten for politisaker er varslet og vil overta saken etter at en person ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg lørdag morgen.

De pårørende er ikke varslet etter at en person ble skutt og drept i en væpnet politiaksjon i Sarpsborg lørdag formiddag. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Innsatsleder Frode Petersen ønsker ikke å kommentere hvor mange skudd som ble avfyrt i politiaksjonen i Sarpsborg lørdag morgen.

NTB-Tor Martin Kvernhaugen

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt vil foreløpig ikke kommentere situasjonen ytterligere .

– Jeg kan bekrefte at en person er skutt og drept i forbindelse med et politioppdrag. Spesialenheten er varslet og vil sannsynligvis overta, sier Loraas til NTB.

Uklart hendelsesforløp

Leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge Liv Øyen hos Spesialenheten for politisaker sier til NTB at de har etterforskere på vei til åstedet.

– Spesialenheten ble varslet like etter hendelsen og har besluttet å etterforske saken. Årsaken til det er at vi alltid etterforsker saker der politiet har skutt noen, sier hun.

Første steg i etterforskningen er å gjennomføre avhør med de involverte polititjenestemennene i saken, og eventuelt andre vitner.

– Vi vet ikke noe mer konkret om hendelsesforløpet. Kripos bistår oss med de kriminaltekniske undersøkelsene. Nå i dag gjelder det å komme i gang med etterforskningen, sier Øyen til NTB.

Livet sto ikke til å redde

– Politiet fikk melding litt over klokken 8 som medførte at det var et væpnet oppdrag, og i den forbindelse har politiet avfyrt skudd mot en person. Det ble utført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, sier politiets innsatsleder Frode Petersen til medier på stedet.

Han ønsker ikke å kommentere om personen var bevæpnet, eller noe om hvor mange skudd som ble avfyrt.

– De involverte tjenestepersonene blir ivaretatt av kollegastøtte og ledere. Spesialenheten for politisaker er på vei til Sarpsborg for å starte etterforskning av hendelsen. Øst politidistrikt kan derfor ikke besvare spørsmål om hendelsesforløp eller andre forhold nå, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding i 11.30-tiden.

Ryster lokalsamfunnet

Sarpsborg Arbeiderblad skrev i 9-tiden at det var et stort politioppbud ved Valaskjold i Sarpsborg.

En person lå da på bakken utenfor KK Sushi mellom Prestegården og gamle Glombuss, beskrev Sarpsborgs Arbeiderblads journalist på stedet.

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje sier til VG at hendelsen har rystet lokalsamfunnet i Sarpsborg. Han vet ikke noe mer om hendelsen enn det som har kommet fram i mediene.

– Hørte fire-fem smell, så kom det plutselig to ambulanser, legebil og tre-fire politibiler og et Sea King, sier et øyenvitne til SA.

Fylkesvei 118 er stengt for gjennomkjøring, og blister bør finne alternative ruter, skriver avisen.

Pårørende er ikke varslet.