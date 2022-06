Amerikanske soldater vil holde på i Norge som om de var i USA. Fredag sa Stortinget ja.

Fredag sa Stortinget ja til at USA skal flytte inn på norske militære baser. Det gir gratis sikkerhet for Norge. Russland hevder at Norge blir et springbrett for amerikansk militær aktivitet.

